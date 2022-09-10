Bayraktar Ailesi’nden Cansağlığı Vakfı

Vakfı kurucusu ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile annesi Canan Bayraktar öncülüğünde toplum sağlığı alanında çalışmalar yapması hedeflenen Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı (Cansağlığı Vakfı) kuruldu. Vakfın başta psikiyatri ve onkoloji olmak üzere birçok farklı alanda tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar yapacağını, sosyal projeler geliştireceğini belirten Selçuk Bayraktar, "Milletimize ve insanlığa şifa olması dileğiyle, hayırlı olsun" dedi. Vakıf, bilimsel araştırma altyapılarının oluşturulması, genç araştırmacılara araştırma kültürünün kazandırılması, uzmanlar ile öğrencilerin bir araya gelebileceği ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara zemin hazırlayarak yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkarılmasına da katkıda bulunacak. Ayrıa, toplum içinde tedavisi mümkün olmayan veya özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane, bakım evi, rehabilitasyon merkezleri kurulması da planlanıyor. AA