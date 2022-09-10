İzmir’ın dağlarında yüz yıldır çiçek açıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden tam 100 yıl geçti. Kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. 100. yıl kutlamaları gün boyu devam etti. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Zafer Yürüyüşü'yle başladı. Basmane Karakolu'nda buluşan vatandaşlar, 350 metrelik dev Türk bayrağıyla Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Kortejdekiler marşlarla yürürken, diğer vatandaşlar da o anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar alkışlarla korteje destek verdi.Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasının ardından günün 2'nci törenine geçildi. Buradaki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partilerin İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı.Törende Vali Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Yeni tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Çelenklerin bırakılmasının ardından Türk bayrakları göndere çekildi. Kutlama programı, hükümet konağı önündeki törenle devam etti. Mangaya protokolü karşılamak için komut verilmesinin ardından protokol platformdaki yerini aldı. Manga tören rahat durumuna geçirildi. Buradaki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve milletvekilleri katıldı. Törende süvari birliklerinin temsili olarak İzmir'e girişinin ardından hükümet konağı gönderine bayrak çekilişi canlandırıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Binali Yıldırım, atlı birlik komutanına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün 9 Eylül. Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtarılmasının 100'üncü yılı. Aslında İzmir'in işgali, Türkiye'nin Anadolu topraklarının işgali anlamına geliyordu. 15 Mayıs'ta işgalden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan Samsun'a kurtuluş hareketini başlatmak için gitmişti. 19 Mayıs'ta başlayan İstiklal Mücadelesi, 9 Eylül'de son buldu. Zaferimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Bazıları bu 100'üncü yıl zaferini küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalışsa da barış günü gibi tanımlamalar getirmeye çalışsa da İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına semboldür. Anadolu topraklarının Yunan palikaryasından ve itilaf kuvvetlerinden tamamen temizlenmesi anlamına gelir" dedi.