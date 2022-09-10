KYK’da 5 ilde yerleştirme rekoru: Başvuranların tamamı yerleşti

Yeni eğitim-öğretim dönemi yurt başvurularına ilişkin birinci faz çalışma sonuçlarını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularında yüzde 80 ile tarihin en yüksek yerleştirme oranının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Bakanlık, farklı illerde bulunan 800 yurt ve 825 bin kapasiteyle hizmet veriyor.KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alındı. Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi ve sıralama yapıldı. Öğrenciler, kazandıkları okula en yakın olmak kaydıyla yerleştirildi. 5 ilde başvuran toplam 56 bin 897 öğrencinin tamamı yurda yerleşti.Yurt yerleştirmelerinin birinci fazına göre Erzurum 20 yurt, 14 bin 357 kız, 7 bin 767 erkek ile toplam 22 bin 124 kişilik kapasiteye sahip. Afyonkarahisar 18 yurt, 9 bin 479 kız ile 4 bin 729 erkek olmak üzere 14 bin 208 kapasitelik yurdu barındırıyor. Bursa'nın 11 yurt, 10 bin 335 kız, 7 bin 890 erkek olmak üzere 18 bin 225 kişilik kapasitesi bulunuyor. Adana 9 yurt, 6 bin 552 kız, 5 bin 102 erkek toplam 11 bin 654 kapasiteye sahip. Gaziantep 10 yurt, 8 bin 462 kız, 4 bin 348 erkek, toplam 12 bin 810 kapasite ile öğrencileri kucakladı.