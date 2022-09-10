Okul öncesi eğitim, fırsat eşitliği sağlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün İstanbul Sarıyer'de Mehmet Tabanca Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Eğitimi desteklemenin, insanın ülkesine verebileceği en güzel hediye olduğuna inandığını ifade eden Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tabanca ailesi ile emeği geçenlere teşekkür etti. İnsanın yaşamın öznesi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: "İnsan geliştikçe, erdemlerle donandıkça, yaşam da doğru orantılı olarak güzelliklerle dolar. Ağacın yaşken eğildiği gibi insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Uzmanlar, 0-6 yaş aralığında, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimimizin yüzde 70'ini tamamladığımızı söylüyorlar. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. Ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor.Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir." Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 2022- 2023 eğitim-öğretim yılına 1450 bağımsız anaokulunu, 10 bin 200 yeni anasınıfını yetiştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı. İlçeye anaokulunu kazandıran hayırsever iş insanı Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca da rahmetli babası adına bu anaokulunu yaptırdığını söyledi. Tabanca, "Eğer Sayın Bakanım Eskişehir'de bize bir yer gösterirse bu okul gibi bir tane de anaokulu yapacağız" şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, Tabanca'ya teşekkür belgesi verdi. Emine Erdoğan açılışını yaptığı anaokulunu protokol üyeleri ile birlikte gezdi. Anaokulundaki oyun, resim ve etkinlik odalarını gezen Erdoğan, çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.