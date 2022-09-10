Şekerde CHP hazımsızlığı...  CHP’nin şeker yalanı belgesiyle ortaya çıkarıldı

TAHAP Genel Başkanı Sarıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in şekerle ilgili suçlamalarına sert tepki gösterdi. Sarıoğlu, CHP'li Özel'in, Giresun'daki arıcılara şeker ulaştırılmadığı iddialarına ilişkin, "Sizin şeker yok dediğiniz ile üç tır şeker verdik. Yem ve un verdik. Sizin Genel Başkanınızın memleketi Tunceli'ye 2 tır şeker verdik. Sizin iliniz Manisa'ya da şeker verdik" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Sarıoğlu, ortaya atılan iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Teşkilatlarımızın tamamı suç duyurusunda bulunacaktır. Dokunulmazlığınız nasıl olsa bitecek. Hep milletvekili olarak da kalmayacaksınız. Tazminatla ilgili olarak dokunulmazlığınızla ilgili engel yok. Buradan alacağımız tazminatları da üreten yüreklere şeker olarak dağıtacağız" dedi. Sarıoğlu, "Grup Başkanvekili çıkıyor, 'şeker ver yok, iade et para yok' diyor. Bak Sayın Özgür Özel, çok yakında özür dileyeceksin. Bu tarihe not olarak düşülsün. Özel'in şeker yok dediği Giresun'a daha önce üç tır şeker gönderdik" dedi.

"300 MİLYON LİRA ÜRETİCİNİN CEBİNDE KALDI"

Söylediği yalana önce kendisinin inanması gerektiğini kaydeden Sarıoğlu, "Bizim Türkiye'de geçen Nisan ayından bu yana takasla dağıttığımız 568 tır şekerdir. Türkşeker'de firmalarda ve denetim raporlarında bu var. Biz bu ülkede kendi rantını düşünen ve üretenleri soyanlara karşı 300 milyon lirayı üretenin cebinde bıraktık. Burada bu paranın kalmasına kimler sevindi, üretenler. Sevinmeyen kimler, bunlarla belli ilişkiler içerisinde olup milletin kanını emenlerdir" dedi.