Kozmik karargâh İdil Kültür Merkezi

Silahlı terör örgütü DHKP-C'yle iltisaklı İdil Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyelerinden Sultan Gökçek'in de arasında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianamede mahkeme tarafından kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gaz kapsülüyle yaralanan Berkin Elvan'ı hastane yerine İdil Kültür Merkezi'ne götürerek ölümüne sebep olan Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek'in de arasında olduğu şüphelilere "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi'nin DHKP-C silahlı terör örgütünün ana omurgasında yer aldığına dair tespitler yer aldı. Tespitlere göre örgüt, İdil Kültür Merkezi'nin Okmeydanı'ndaki binasının üst katının örgütün kozmik merkezi olarak kullandı. Örgüte ait olmayan insanların üst bölüme alınmadığı, örgüt tarafından 'Karargâh' olarak kodlandığı anlatıldı. İkinci katta teknik takibi engelleme amacıyla alüminyum folyo kabıyla kaplama yapıldığı ifade edildi.İtirafçı A.K., İdil Kültür Merkezi içerisinde örgütsel eğitim çalışması yaptıklarını söylerken ayrıca, "2017 yılında cezaevinde beraber tutuklu bulunduğumuz Sultan Gökçek, bana korku nedir, nasıl aşılır ve benim kişisel korkularım üzerine eğitim çalışması yaptırdı" diyerek Gökçek'in örgüt içindeki pozisyonunu aktardı.Bir diğer itirafçı K.K. ise, "Grup Yorum, sanat ve müziği kullanarak örgütün sempatisini yükseltmek amacıyla hareket eder. Müzik yoluyla insanları etkileyerek olabildiğince fazla sempatizana ulaşma amacıyla hareket ederler. Ne kadar çok sempatizana ulaşılırsa o kadar çok kadro yetiştirilir. Ne kadar çok kadro varsa o kadar çok savaşçı yetiştirilir. Ne kadar çok savaşçı varsa o kadar çok yönetici ve o kadar çok halk ordusu olur. Grup Yorum içerisinde faaliyet yürüten herkes örgüt üyesidir. Sultan Gökçek, Selma Altın, İnan Altın, Helin Bölek, İbrahim Gökçek, Bahar Kurt bunlardan bazılarıdır" dedi.