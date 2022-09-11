Muş’ta Eren Abluka-36 operasyonu başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 513 personel, 38 operasyonel timin katılımı ile Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyona 1994 yılında Muş Malazgirt kırsalında şehit düşen Jandarma Üsteğmen İsmail Moray adı verilerek ismi yaşatılmış oldu. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekât (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 513 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor. Özel eğitimli komandolar, helikopterle bölgede stratejik noktalara indirme yaparken, terör örgütünün kış aylarında kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar ele geçirildi.