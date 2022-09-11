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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Muş’ta Eren Abluka-36 operasyonu başladı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Muş’ta Eren Abluka-36 operasyonu başladı
Muş'un Malazgirt ilçesinde 513 personel, 38 operasyonel timin katılımı ile Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyona 1994 yılında Muş Malazgirt kırsalında şehit düşen Jandarma Üsteğmen İsmail Moray adı verilerek ismi yaşatılmış oldu. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekât (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 513 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor. Özel eğitimli komandolar, helikopterle bölgede stratejik noktalara indirme yaparken, terör örgütünün kış aylarında kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar ele geçirildi.
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Muş’ta Eren Abluka-36 operasyonu başladı
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