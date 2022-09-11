Öğretmen ve veliler okulu çocuklar için boyadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal mahalledeki okul, öğretmen ve veliler tarafından çocuklar için yeni eğitim-öğretim yılına hazırlandı. Diyarbakır Çınar İlkokulu'nda öğretmen ve veliler birlikte sınıfları boyayarak hazır hale getirdi. Okul Müdürü İlhan Bozkurt, köylülerin de kendilerine destek verdiğini belirterek, "Bu bizi mutlu ediyor. Bu okul ve çocuklar hepimizin. Elimizden geldiğince ortak hareket ediyoruz" dedi. Öğretmen Yeşim Kaya ise "Çocuklarımızı mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz" diyerek duygularını paylaştı.