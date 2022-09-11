Soyer yine verdiği sözü unuttu! Hani havai fişek yasaktı!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Temmuz 2020'de 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemi ile sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesini, insanların zehir solumasını, havamızın toprağımızın ve suyumuzun kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek bundan böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde havai fişek gösterilerini yasaklatan CHP'li Başkan Tunç Soyer sarf ettiği sözleri çabuk unuttu.