Haberler Gündem Haberleri Soyer yine verdiği sözü unuttu! Hani havai fişek yasaktı!
Giriş Tarihi: 11.9.2022 15:41 Son Güncelleme: 11.9.2022 15:50

Soyer yine verdiği sözü unuttu! Hani havai fişek yasaktı!

ERTAN GÜRCANER
Soyer yine verdiği sözü unuttu! Hani havai fişek yasaktı!

Tunç Soyer, Sakarya’nın Hendek ilçesinde Temmuz 2020'de 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemi ile sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesini, insanların zehir solumasını, havamızın toprağımızın ve suyumuzun kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" demişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinde havai fişek gösterilerini yasaklatan CHP’li Başkan Tunç Soyer sarf ettiği sözleri çabuk unuttu. Önceki akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında sahnelenen ve İzmir’in kurtuluşunu anlatan interaktif teatral şov sırasında Hasan Tahsin’in düşman askerlerine ilk kurşunu sıktığı bölum canlandırılırken gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Temmuz 2020'de 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemi ile sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesini, insanların zehir solumasını, havamızın toprağımızın ve suyumuzun kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek bundan böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde havai fişek gösterilerini yasaklatan CHP'li Başkan Tunç Soyer sarf ettiği sözleri çabuk unuttu.

Önceki akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında sahnelenen ve İzmir'in kurtuluşunu anlatan interaktif teatral şov sırasında Hasan Tahsin'in düşman askerlerine ilk kursunu sıktığı bolum canlandırılırken gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı.

İLÇE BELEDİYELERİNE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinde havai fişek atılmasını yasaklayan Soyer CHP'li ilçe Belediye Başkanlarına da çağrıda bulunmuş, ilçelerinde yaptıkları etkinliklerde havai fişek gösterisi yapmamalarını istemişti. Soyer'in bu çağrısı karşılık bulmuş başta metropol İlçe Belediye Başkanları olmak üzere çok sayıda ilçede havai fişek yasağı getirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Soyer yine verdiği sözü unuttu! Hani havai fişek yasaktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA