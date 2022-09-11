Vicdansızlığın böylesi! Başkan Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı, yayayı öldürdü kaçtı

Adana'da bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hakan Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu ortaya çıktı. Karalar'ın seçim sonrası başkan koltuğuna oturur oturmaz Ulaşım A.Ş.'nin bünyesindeki hafriyat alanı sorumluluğuna getirdiği ve ilkokul mezunu olduğu iddia edilen Ali Karan, polis tarafından yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.
DURUP YARDIM ETMEK YERİNE KAÇTI
Ölümlü kaza; 7 Eylül gecesi merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Arkasında dahi bakmayan kimliği belirsiz sürücü olay yerinden süratle kaçıp kayıplara karışırken yaralanan Hakan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan sürücü bulmak için harekete geçti.
(Hakan Erdoğan)
ALKOLLÜ OLUP OLMADIĞI…
Polis yaptığı araştırma sonucunda Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu belirlendi ve gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınması, kaza sırasında alkollü olup olmadığının belgelenmesinin önüne geçti. Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen Karan tutuklandı.
ÇIKIŞ LİSTESİ HAZIRLIYORDU
Belediyede daha önce hafriyat alanında işçi olarak çalışan Ali Karan, Başkan Karalar'ın seçimi kazanmasının ardından hafriyat işlerinden sorumlu alarak atandı.
Ali Karan'ın birimde çıkışı verilecek işçilerin listesini hazırladığı, bununla da kalmayıp, Ulaşım A.Ş.'de yapılan toplantılara katılarak işçi çıkışların da bile söz sahibi olduğu ileri sürülmüştü. Başkan Karalar'ın, bu konuda kendisine gelen şikayetlere "Benim ailem kırmızı çizgimdir" diyerek kulaklarını tıkamıştı.