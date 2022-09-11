Vicdansızlığın böylesi! Başkan Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı, yayayı öldürdü kaçtı

Ali Karan'ın birimde çıkışı verilecek işçilerin listesini hazırladığı, bununla da kalmayıp, Ulaşım A.Ş.'de yapılan toplantılara katılarak işçi çıkışların da bile söz sahibi olduğu ileri sürülmüştü. Başkan Karalar'ın, bu konuda kendisine gelen şikayetlere "Benim ailem kırmızı çizgimdir" diyerek kulaklarını tıkamıştı.