Biden’a hesap vermeden aday çıkaramazlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarına devam ediyor. Tüm siyasi partiler içinde 2023 seçim mitinglerine ilk başlayan parti olan MHP, Sivas'tan sonra Bursa'da seçmenle buluştu. 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin yıldönümünde kentte partililere seslenen MHP lideri Bahçeli, dün partisinin ikinci mitingini Bursa'da Gökdere Meydanı'nda yaptı. Çok sayıda partilinin ilgi gösterdiği mitingde konuşan Bahçeli, Cumhur ittifakı olarak adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha yinelerken, şu mesajları verdi:Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı.Sosyal medyadan algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters-düz oldu.Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun.Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkülerimizin kubbesi asla devrilmez.Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz.Taviz vermeyeceğiz teslim olmayacağız tembellik göstermeyeceğiz mutlaka kazanacağız.Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz.Nitekim Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Hainlere karşı aynı cephedeyiz.Zillette umut yoktur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Bu ittifakın çatısı alev almıştır.HDP'nin desteğiyle Büyükşehir Belediyesini kazanan partiler şimdi HDP'ye bakanlık vaadinde bulunmuştur. Tepkiler yükselince CHP'nin geri adımı kurnazca bir manevradır.Türk Milleti asla müsade etmez etmeyecektir. (HDP'ye bakanlık vaadi)Bursa'dan söylüyorum zillet ittifakı kaostur krizdir kifayetsizdir. Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir. Boşuna milletimizi meşgul etmesinler. Zillet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayını dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan adayımız bu diyemezler. Türkiye'ye bağlılıkları millete sadakatleri çölleşmiştir.Zillet İttifakının vaadi Türkiye'yi sisyasi istikrarsızlık dönemine geri döndürmektir. Utanmayan yüzden, kalp inciten sözden, tütmeyen bacadan, ikiyüzlü dosttan, vermeden alan elden, gerçekleri çarpıtan siyaseti de rabbim cümlemizi korusun.9 Temmuz 2018'den bugüne kadar Türkiye siyasi ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalmıştır. Son 4 yılda parlementer sistem olsaydı kaybedilen yıllara yenileri eklenirdi.Parlementer sistem sorun çözme kabiliyetini yitirmişti.Altılı masa çatlamış, patlamış ve batağa saplanmıştır.Kılıçdaroğlu 'inadına beraberiz' demek zorunda kalmıştır. Beraberlik inatla değil inaçla olur. HDP'ye bakanlık açıklaması sonrası CHP'nin geri adımı bütünüyle stratejiktir. Altılı masa hala adayın kim olacağını tartışıyor. Bunlar Joe Biden'a hesap vermeden aday çıkaramazlar...