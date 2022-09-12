Irak’tan acı haber: 4 şehit

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir astsubay kıdemli çavuş ile 3 uzman çavuş şehit düşerken, 2 asker de yaralandı. Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın (24) şehadet haberi, İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi.Bekar olan şehidin evine FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ile vatandaşlar da geldi. Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi Mersin'in Toroslar ilçesinde oturan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a ulaştırıldı. Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi ise Niğde'nin Değirmenli beldesindeki ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan, 3 ay önce baba olmuştu. Kalkan'ın acı haberi Osmaniye'deki Gülkan Kalkan'a askeri yetkililerce verildi. Şehidin anne ve babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi.