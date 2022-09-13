Deaş Terör örgütüne operasyon; Örgütü finanse ediyorlarmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda para tranferleri yaparak terörizmin finansmanının önlenmesini kanununa muhalefet ettiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

Operasyon düzenlendi

Şüphelilerin Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafigi olan ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı işlemler yapan İstanbul'da 2 Türk Vatandaşı, 9 Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam da 11 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.