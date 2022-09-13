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Giriş Tarihi: 13.9.2022 21:45

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Azerbaycan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman can Azerbaycan'ın yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN ORDUSUNDAN 50 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu belirtilmişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
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