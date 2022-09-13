CHP’li PM üyesine, Kürt gencinden tokat gibi cevap!

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek'in Diyarbakır İl Kongresi sırasında verdiği bir röportajda kullandığı "Diyarbakır Türkiye'de Kürdistan'ın başkentidir" sözleri üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. CHP'li parti meclis üyesinin skandal sözlerine Diyarbakırlı Kürt genci Umut Nimet Ataş'ın sosyal medya hesabından verdiği cevap ise kısa sürede viral oldu.
"İZİN GİBİLERE EN GÜZEL CEVABI TSK VERİR"
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek'in sözlerine sosyal medya hesabında çektiği video ile cevap veren Umut Nimet Ataş; "CHP'li Nevaf Bilek Diyarbakır Kürdistan'ın başkentidir demiş. Bununla da yetinmeyip iktidara geldiğimizde anadilde eğitimi yasallaştıracağız demiş! Diyarbakırlı bir Kürt genci olarak sana cevap veriyorum iyi dinle! Diyarbakır Türkiye'nin bir şehridir ve öyle de kalacaktır. Diyarbakır kültür ve medeniyet kentidir. Bu kadim şehir İslam sahabelerine ev sahipliği yapan bir şehirdir! Diyarbakır'ı ayrı bir ülke olarak görmek isteyenlerin sonu Türk silahlı kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarda bellidir. Her gün gelen terörist cenazelerine bak ibret al" dedi.
"40 YIL ÖNCE ASİMİLASYON POLİTİKASIYLA PKK'YI SİZ HORTLATTINIZ"
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek'in ana dilde eğitimi iktidara geldiklerinde yasallaştıracaklarını söylemesine de tepki gösteren Umut Nimet Ataş, "Madem ana dilde eğitim haktı, peki neden yıllarca Türkçe bilmeyen Kürt gençlerini istiklal mahkemelerinde astınız. Neden zihniyetiniz Kürtçe kasetleri yasakladı. Madem Kürtler vatandaştı neden Kürtlere hizmet getiren iş adamlarını ikna odalarınızda linç ettiniz! Neden 40 yıl önce asimilasyon politikaları uygulayarak alçak terör örgütü PKK 'nın kuruluşuna katkıda bulundunuz? Siz biten terörü yeniden canlandırmak istiyorsunuz. AK Parti hükümetleri sayesinde doğu ve güneydoğu coğrafyasında sağlanan huzuru bozarak kaos ortamından siyasi rant elde etme derdindesiniz. Aslında sizin hayal ettiğiniz Kürtler değil Kürtlerin oluk oluk akan kanıdır. Ama sizlere üzücü bir haberimiz var! Biz Kürt gençleri uyandık ve artık size kanımızı size haram kıldık. Size ve uşaklığını yaptığınız HDP'li lere de 'de söylüyorum. Kürtlerin kanı üzerinden elde ettiğiniz her şey size haram zıkkım olsun" diye konuştu.
Umut Nimet Ataş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı cevap videosuna binlerce beğeni ve destek yorumları yapıldı.