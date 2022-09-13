CHP’li PM üyesine, Kürt gencinden tokat gibi cevap!

"40 YIL ÖNCE ASİMİLASYON POLİTİKASIYLA PKK'YI SİZ HORTLATTINIZ"

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek'in ana dilde eğitimi iktidara geldiklerinde yasallaştıracaklarını söylemesine de tepki gösteren Umut Nimet Ataş, "Madem ana dilde eğitim haktı, peki neden yıllarca Türkçe bilmeyen Kürt gençlerini istiklal mahkemelerinde astınız. Neden zihniyetiniz Kürtçe kasetleri yasakladı. Madem Kürtler vatandaştı neden Kürtlere hizmet getiren iş adamlarını ikna odalarınızda linç ettiniz! Neden 40 yıl önce asimilasyon politikaları uygulayarak alçak terör örgütü PKK 'nın kuruluşuna katkıda bulundunuz? Siz biten terörü yeniden canlandırmak istiyorsunuz. AK Parti hükümetleri sayesinde doğu ve güneydoğu coğrafyasında sağlanan huzuru bozarak kaos ortamından siyasi rant elde etme derdindesiniz. Aslında sizin hayal ettiğiniz Kürtler değil Kürtlerin oluk oluk akan kanıdır. Ama sizlere üzücü bir haberimiz var! Biz Kürt gençleri uyandık ve artık size kanımızı size haram kıldık. Size ve uşaklığını yaptığınız HDP'li lere de 'de söylüyorum. Kürtlerin kanı üzerinden elde ettiğiniz her şey size haram zıkkım olsun" diye konuştu.

Umut Nimet Ataş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı cevap videosuna binlerce beğeni ve destek yorumları yapıldı.