Eğitim önceliğimizden asla taviz vermedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılışı için İstanbul Sancaktepe'deki Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeki programa katıldı. Yılın ilk ders zilini öğrenci, öğretmen ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte çalan Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:81 ilin tamamında tatilin ardından okulları ve öğretmenleri ile buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilere selamlarımı gönderiyorum. Bu okula ismini veren bayrak şairi, fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkeyi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik, derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmalarını sağladık, ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Bugün öğrenciler okullarına başladıklarında ikisini de masalarında hazır buluyor.Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları, öğretmenlerimizin maharetli ellerinde inşallah bu sıralarda, bu sınıflarda yetişecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerin de gereken çabayı, fedakârlığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ülkemize ve öğrencilerimize, tüm velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizi adeta bir elmas gibi sabırla, özenle işleyen eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.Türkiye'nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu, eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe, yaptığımız diğer eserlerin ve hizmetin hiçbir anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize, gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı, sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil, nitelik ve niceliği ile geliştiren bir araç olarak gördüğümüz eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz.Dünyadaki diğer ülkelerin sahte parıltılarına heveslenmek yerine, kendi potansiyelini, becerilerini, yenilikçi yönünü keşfederek, bunları harekete geçiren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Sahip olduğumuz medeniyet ve tarih mirası, bize büyük atılım için ihtiyacımız olan her türlü motivasyon ve altyapıyı veriyor. Yeter ki buna inanalım, çalışalım, azim ve sabır gösterelim. Son dönemde her alanda gençlerimizin küresel düzeydeki başarıları, doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Bundan sonrası daha kolay ve hızlı ilerleyecek, daha büyük menzillere vasıl olacaktır.CUMHURBAŞKANI olarak öğretmenlerle birlikte ülkenin dört bir yanındaki eğitim neferlerinin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizlerden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle beraber ders zilini çaldı. Tören sonunda Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına tablo hediye etti. Erdoğan daha sonra Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ni gezerek, 10 /A sınıfını ve öğretmenler odasını ziyaret etti.Emine Erdoğan, "Okul heyecanını ilk kez yaşayan sevgili çocuklar; bilgi yuvanız olan okul, hayatı deneyimleyerek öğrendiğiniz yerdir. Unutamayacağınız güzel anılar biriktirmenizi diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı kutlu olsun" mesajını yayımladı. Muhammed UZUN/SABAHKendime her zaman örnek aldığım, gittiğim her okulda öğrencilere, evde de torunlarıma sık sık hatırlattığım prensip "Oku, düşün, uygula, neticelendir." Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de içinde yaşadığınız topluma faydalı fikirler, ürünler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını görme fırsatı bulacaksınız. Neticelendirdikçe başarmanın, başarılı olmanın, ortaya eser koymanın hazzını yaşayacak, hasılasını toplayacaksınız. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz. Bunun için eğitim-öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bunun için her fırsatta sizlerle ortak hayaller kurmaya, ortak vizyonlar oluşturmaya, ortak hedefler belirlemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin heyecanı ve gayretinden aldığımız şevkle, Türkiye'yi bırakın dünyayı uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline gelecek atılımlarla yönettik.Başkan Erdoğan konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunu anlatırken Osmanlı'yı hain ilan eden skandal sözlerini de isim vermeden eleştirdi.Erdoğan, "Gençler ülkenin umudu ve yarını. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de gözbebeğisiniz. Her birinizin, geleceğe doğru adımlarla yürümeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Tabii bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli, iyi tanımalısınız. Hamdolsun Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil, tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı'na, bir hükümete, bir yönetime, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen altyapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2 bin 200 yılı aşan dünyanın en köklü devleti geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunuzu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya hatta sizi kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihimizle, zaferlerimizle, kültürümüzle, bizi biz yapan değerlerle gurur duyun" dedi.BÜYÜKLERE saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmek, tabiatla dost olmak, her konuda orta yolu tercih etmek bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Bunun için anne-babanızın, aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Unutmayın, onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Dijital dünyanın imkânlarından faydalanırken, sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit, en kıymetli sermayenizdir, onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Öğrenmenin, sabır gerektirdiğini gözden ırak tutmayın.TÜM çabalarımızın gayesi, ülkeyi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmek. Gününü boş işlerle geçiren, zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil, ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi, kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkı duyan gençlere emanet ediyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağı. Bu kuşağın, en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Öğretmenler ve velilerin destekleriyle TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyoruz.AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu:(Yunan unsurlarının Ege'de sivil gemiye taciz ateşi açması) Yunanistan tahrik ve tacizlerine son vermeli. Yaptıkları tam bir haydutluktur. Masadan kaçmayı bırakıp sahada haydutluklardan uzak durması gerekir.(Tunç Soyer'e tepki) İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde işgalci Yunanistan'a söylenmeyen sözler Osmanlı'ya ve tarihimize söylenmiştir. Bu ciddi bir şuursuzluktur. Atatürk'ün söylediği sözler bağlamından koparıldı.(HDP ye bakanlık verilmesi tartışmaları) "PKK terör örgütü değildir" diyen bir yapıya bakanlık vermekten bahsettiğiniz zaman bunu topluma açıklamanız gerekir. Toplumun önüne gerçekçi bir tablo koymuyorlar. Fatma GÖKSU