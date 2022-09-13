FETÖ ve Gergerlioğlu’nun algı operasyonu tutmadı! ‘Hamile kadın tutuklandı’ algısı böyle çöktü

Eda Nur Akkaya Edirne'nin Uzunköprü ilçesi 1. Derece Askeri Yasak Bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Akkaya'nın hamile olduğu öğrenilirken, sosyal medyada FETÖ'cü hesaplar ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Akkaya'nın hamile olmasına rağmen tutuklandığını ve serbest kalması gerektiği yönünde algı operasyonu yaptı.

EĞİTİM FAKÜLTESİ SORUMLUSU

Akkaya'nın Kastamonu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonda Ankara'da ücretli öğretmenlik yaptığı belirlenirken, Bylock kullanıcısı olduğu ve üniversite döneminde örgütün eğitim fakültesi sorumlusu olarak görev yaptığı tespit edildi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA HAREKET ETMİŞ

Hamile olduğuna ilişkin yapılan algı operasyonuna yönelik ise Akkaya'nın evli olmadığı ortaya çıkarken, örgütün kadın şüphelilerine yönelik 'hamile kalın' talimatına uyduğu öğrenildi.