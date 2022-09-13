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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli

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Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi. Mecliste AK Parti grubu adına kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 150 gün önce Cumhur İttifakı oylarıyla mecliste alınan öğrencilerin toplu taşımada yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması kararının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından engellendiğini hatırlattı. Öğrenci zamlarının geri çekilmesinin önünde tek imzanın eksik olduğunu belirten Göksu, "Yaklaşık 4 milyon öğrencimizi ilgilendiren meclisin kararını uygulamaya koyacak bir imzayı atmasıdır" dedi.
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Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli
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