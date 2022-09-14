İzmir’de büyük kriz kapıda…Dört belediye için ‘grev’ çanları!

DİSK İzmir Şube Başkanlığı SODEMSEN ile yürütülen Bornova, Bayraklı, Buca ve Dikili belediyelerindeki Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ayrıca dört belediyenin sendika temsilcileri de katıldı.

Konuşmasını gerçekleştiren Sarı, arabuluculuk sürecinin tamamlandığını belirtirken sorunun çözülmemesi halinde greve gidebileceklerini belirterek, "Daha önce de kamuoyuna bilgilendirme yaparak İzmir' de örgütlü olduğumuz dört belediyemizdeki üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşmeleri ile ilgili yasal süreçlerin sonuna yaklaştığımızı bildirmiştik. İzmir'de bugün itibariyle Bornova, Bayraklı, Buca ve Dikili Personel A.Ş sözleşmelerinde arabuluculuk süreçleri sonlanmıştır. Sendikamızın masada bitirme niyetini her seferinde dile getirdiği bir ortamda, geçen haftaya kadar gelinen ve ağır işleyen sözleşme süreçleri için belediye taraflarına da bilgi verilmiş ve o zamandan bugüne dek bazı ilerlemeler gözlenmiştir. Özellikle Buca Belediyesi'nde örgütlü şubemiz yaptığı görüşmelerle sözleşmeyi bitirme noktasına yaklaştırmış, Bayraklı'da görüşmeler hızlanmış ve bugünde öğleden sonra devam edecektir. Bornova'da ise perşembe günü toplu iş sözleşmesi görüşme teklifi sendikamıza iletilmiştir. Bütün bu görüşmeler ve girişimler Toplu İş Sözleşmelerini masada en iyi şekilde bitirmek, bu kente hizmet veren üyelerimizin refahını artırmak ve emeğinin karşılığını almaktır. Umuyoruz ve biliyoruz ki önümüzde hafta ortalarına kadar yaşanan süreçlerin belediyeler ve üyelerimizin adına mutlu ve kabul edilebilir bir şekilde bitmesidir. Aksi takdirde sendikamız ve üyelerimiz yasal süreçten kaynaklı grev ilam ve grev kararlarını alarak grev hazırlıklarına başlayacaktır." dedi.

17 AYDIR ZAM ALMADAN ÇALIŞIYORLAR

Söz konusu belediyelerde çalışan işçilerin en son Temmuz 2021'de zam aldığını ve yaklaşık 17 aydır zamsız çalışarak ekonomik krize karşı yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan Sarı; "sendikamız ve sendikamıza üye işçilerimiz önümüzdeki süreçte yaşanacak grev dalgalarında bu kentte yaşayan insanlara hizmet üretilmediğinde hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu konuda her türlü görüşmenin ve çabanın sendika yöneticilerimiz tarafından yapıldığını kamuoyuyla paylaşırız. Başta Sodemsen'in çözüm üretmek yerine, bu zamana kadar süren, ağırdan alan tavrı nedeniyle gerçek koşulları görmezden gelen tutumları, devam ederse önümüzdeki hafta itibariyle sendikamızın alacağı grev kararlarıyla birlikte, sözleşmesi bitmeyen işyerlerimizde grev hazırlıklarının başlayacağımızı kamuoyuna bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.