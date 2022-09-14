Şehit Kaymakamın babası vefat etti

Teröristlerin, makamına yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucunda 10 Kasım 2016 yılında şehit düşen Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk yaşadığı evde hayatını kaybetti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzüntülerini ifade etti: "Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin."