Almanlar fahiş doğalgaz zammı altında eziliyor

Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi, faturalara ağır şekilde yansımaya başladı. Yıllık abonelikleri kış yaklaşırken sona erenlere yeni ödeme planı gönderilmeye başlandı. Alman basınındaki haberlere göre, 150 metrekarelik dairesini ısıtmak için daha önce ayda 165 euro ödeyen bir emekliye, aynı miktardaki doğalgaz için ayda 2268 euro ödeme planı gönderildi. Yılda 20 bin kilovat saat doğalgaz tüketen ve bunun için ayda 105 euro fatura ödeyen bir başka emekliden de aynı kilovat saat doğalgaz için artık 1223 euro ödemesi talep edildi. Emeklinin maaşından daha yüksek olan bu aylık ödeme planı halkı isyan ettirdi. Elektrik fiyatlarının da dört kata yakın artış göstermesi üzerine halk, kışı nasıl atlatacağını, faturaları nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı. Bild gazetesi, emekli polis Dietmar M.'nin (70) faturasını ortaya koydu ve doğalgaz için yıllık 1980 euro olan ödemesinin 27 bin 216 euroya yükseldiğini yazdı.