Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde: Yurt ücretlerinde artış olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde kredi ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz" dedi. Ankara Mamak Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 yeni GSB yurt binası açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır" dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:Bugün Türkiye'nin yurtları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Tüm imkânlarıyla yurtlarımız, öğrencilerimiz için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Biz gençlerimize bu imkânlarımızı ya ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunuyoruz. Türkiye'nin yurt kapasiyesi birçok ülkeninkinden daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. Üniversitelerimizin yaygınlaşmasına paralel olarak 81 ilimizin tamamına, 254 ilçemize ve KKTC'ye bu imkânı götürdük.Bugün hizmete aldıklarımızla birlikte toplam yurt sayısı 800'e, yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Göreve geldiğimizde bu rakam 190 yurt, 182 bin yataktı. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız böyle yaparız, elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım. Gençlik yıllarımda arkadaşlarımla ben de bu yurtlarda kalmıştım. Salgın döneminde yurtlarımızda herhangi bir ücret artışına gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Rakamlar bu kadar açık, yurt konusu üzerinden tartışma yaratan cahildir ya art niyetlidir ya da öğrencileri tahrik etmeye çalışan bir provokatördür.Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi üniversite harçlarıydı. Biz 10 sene önce üniversite harçlarının tamamını kaldırarak provokasyon meselesi olmasının önüne geçtik. Üniversite öğrencilerimiz için burs ve kredi ücretlerini de artırdık. 503 bin öğrenciye burs, 880 bini kredi olmak üzere burs-kredi alan sayısını 1 milyon 383 bine çıkardık. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya da burs veriyoruz.2002'de 45 lira olan burs ücretini biz artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisansa 1700, doktoraya 2550 TL kredi ya da burs veriyoruz . Yılbaşında günün ihtiyaçlarına göre bu rakamları yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz.Gençlerimizi istikbalimizin teminatı görüyoruz. Bizim hangi görüşe, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun gençlerimizin yitip gitmesine gönlümüz razı değildir.Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler. Milyonlarca gencimize rahat bir nefes aldıran bu uygulamanın da gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Birileri gençlerimizi gündelik siyasetlerine malzeme yapmanın peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz.81 ilde üniversiteler var mı var. Artık okullar öğrencilerin ayağına gidiyor. Bu oyun böyle bozuldu. Çetin mücadeleler verdik, büyük engeller aştık. Katsayı diye bir ucube bizim yüreğimizdeydi. Başörtülü kızlara okul önlerinde ikna odaları bizim yüreğimizdeydi. Terör örgütleri içinde hayatları kararan gençler bizim yüreğimizdedir. Eğitimden sağlığa kadar asırlık yatırımları, tüm kayıpların telafisi için hayata geçirdik. Özgür Türkiye inşa ettik. Seçme-seçilme yaşını 30'dan 18'e biz indirdik. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.Dost ve kardeş Azerbaycan'ın vatan toprağı için verdiği mücadelede son şehitler için Allah'tan rahmet diliyorum. Ermenistan'ın, varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.Başkan Erdoğan, 9 Eylül'de Osmanlı'ya hakaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi: İzmir'de Belediye Başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be ahlaksız, İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun, İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i, körfezi, o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir.