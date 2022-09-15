Haberler Gündem Haberleri Hadsizce, edepsizce ve hayâsızca
Giriş Tarihi: 15.9.2022

Hadsizce, edepsizce ve hayâsızca

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Hadsizce, edepsizce ve hayâsızca

Osmanlı’ya söven CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler dinmiyor: Bir kutuplaşma zemini hazırlamak için söylenen bu çirkin açıklamalar son derece hadsizce, edepsizce ve hayâsızcadır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Osmanlı Devleti'ni hedef alırken, işgalci Yunan kuvvetlerine hiçbir şey söylememesinin etkileri sürüyor. Yunanistan'ın provokatif çıkışları nedeniyle yaşadığımız gerilimler iyice ayyuka çıkarken, Soyer'in 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü etkinliklerinde Osmanlı'yı 'ihanet ve gaflet' içinde olmakla suçlayıp Yunanistan'a tek laf etmemesi siyasilerin tepkisine neden oldu.

'MİLLETİMİZ ECDADINA BAĞLIDIR'
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Batı hayranlığı içerisinde yetişen siyasiler ve aydınlar her zaman milletimizin Osmanlı ile olan bağını inkâr etme derdinde ve telaşındadırlar. Lakin onlar nasıl düşünürse düşünsün bu millet köklerine, ecdadına kopmaz bağlarla bağlıdır.



MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: Provokasyon, manipülasyon ve insanları sokağa dökme, Türk milletini ayrıştırma gibi yöntemler kullanıyorlar. Şanlı tarihimiz bir bütündür. Geçmişimizi inkâr etmeyiz, gururumuzdur.



'OSMANLI BİR CİHAN DEVLETİDİR'
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu tarz çirkin ve talihsiz açıklamaları ilk kez yapmamaktadır. Kendi tarihini düşmanca yorumlayan böylesine rezil açıklamaların maalesef ardı arkası kesilmemektedir. Şanlı tarihimizi geçmişle hesaplaşmanın aracı kılarak bir kutuplaşma zemini hazırlamak için söylenen bu çirkin açıklamalar son derece hadsizce, edepsizce ve hayâsızcadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hadsizce, edepsizce ve hayâsızca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA