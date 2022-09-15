Hadsizce, edepsizce ve hayâsızca

İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Osmanlı Devleti'ni hedef alırken, işgalci Yunan kuvvetlerine hiçbir şey söylememesinin etkileri sürüyor. Yunanistan'ın provokatif çıkışları nedeniyle yaşadığımız gerilimler iyice ayyuka çıkarken, Soyer'in 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü etkinliklerinde Osmanlı'yı 'ihanet ve gaflet' içinde olmakla suçlayıp Yunanistan'a tek laf etmemesi siyasilerin tepkisine neden oldu.
'MİLLETİMİZ ECDADINA BAĞLIDIR'
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan:
Batı hayranlığı içerisinde
yetişen siyasiler ve aydınlar her zaman
milletimizin Osmanlı ile olan bağını
inkâr etme derdinde ve telaşındadırlar.
Lakin onlar nasıl düşünürse düşünsün
bu millet köklerine, ecdadına kopmaz
bağlarla bağlıdır.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem:
Provokasyon, manipülasyon
ve insanları sokağa dökme, Türk milletini
ayrıştırma gibi yöntemler kullanıyorlar.
Şanlı tarihimiz bir bütündür.
Geçmişimizi inkâr etmeyiz, gururumuzdur.
'OSMANLI BİR CİHAN DEVLETİDİR'
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz
: İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, bu tarz çirkin ve
talihsiz açıklamaları ilk kez yapmamaktadır.
Kendi tarihini düşmanca yorumlayan
böylesine rezil açıklamaların maalesef
ardı arkası kesilmemektedir. Şanlı
tarihimizi geçmişle hesaplaşmanın aracı
kılarak bir kutuplaşma zemini hazırlamak
için söylenen bu çirkin açıklamalar
son derece hadsizce, edepsizce ve hayâsızcadır.