Hadsizce, edepsizce ve hayâsızca

İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Osmanlı Devleti'ni hedef alırken, işgalci Yunan kuvvetlerine hiçbir şey söylememesinin etkileri sürüyor. Yunanistan'ın provokatif çıkışları nedeniyle yaşadığımız gerilimler iyice ayyuka çıkarken, Soyer'in 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü etkinliklerinde Osmanlı'yı 'ihanet ve gaflet' içinde olmakla suçlayıp Yunanistan'a tek laf etmemesi siyasilerin tepkisine neden oldu.Batı hayranlığı içerisindeyetişen siyasiler ve aydınlar her zamanmilletimizin Osmanlı ile olan bağınıinkâr etme derdinde ve telaşındadırlar.Lakin onlar nasıl düşünürse düşünsünbu millet köklerine, ecdadına kopmazbağlarla bağlıdır.Provokasyon, manipülasyonve insanları sokağa dökme, Türk milletiniayrıştırma gibi yöntemler kullanıyorlar.Şanlı tarihimiz bir bütündür.Geçmişimizi inkâr etmeyiz, gururumuzdur.: İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Tunç Soyer, bu tarz çirkin vetalihsiz açıklamaları ilk kez yapmamaktadır.Kendi tarihini düşmanca yorumlayanböylesine rezil açıklamaların maalesefardı arkası kesilmemektedir. Şanlıtarihimizi geçmişle hesaplaşmanın aracıkılarak bir kutuplaşma zemini hazırlamakiçin söylenen bu çirkin açıklamalarson derece hadsizce, edepsizce ve hayâsızcadır.