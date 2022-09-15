Mersin’de HDP-PKK işbirliğine şok operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda HDP-PKK işbirliği bir kez daha deşifre oldu.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KIRSAL ALANA GÖTÜRMÜŞ

Geçmiş dönemlerde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Toroslar İlçe Eş Başkanı olarak görev yapan, şu an aktif DBP Mersin İl Temsilcisi M.İ'nin 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu örgüt propagandası yaparak kırsal alana götürdüğü tespit edildi. M.İ, Mersin'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının Mersin TEM Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.