Haberler Gündem Haberleri Mersin’de HDP-PKK işbirliğine şok operasyon
Giriş Tarihi: 15.9.2022 20:26

Mersin’de HDP-PKK işbirliğine şok operasyon

HALİT TURAN HALİT TURAN
Mersin’de HDP-PKK işbirliğine şok operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturmasında 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu ikna ederek kırsal alana götüren eski HDP Toroslar İlçe Eş Başkanı DBP Mersin İl Temsilcisi M.İ. gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda HDP-PKK işbirliği bir kez daha deşifre oldu.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KIRSAL ALANA GÖTÜRMÜŞ
Geçmiş dönemlerde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Toroslar İlçe Eş Başkanı olarak görev yapan, şu an aktif DBP Mersin İl Temsilcisi M.İ'nin 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu örgüt propagandası yaparak kırsal alana götürdüğü tespit edildi. M.İ, Mersin'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının Mersin TEM Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de HDP-PKK işbirliğine şok operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA