Mutluluk kuyruğu

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi'ne ilk başvuru günü ilgi büyüktü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün 785 bin kişinin projeden yararlanmak için e-devlet ile Ziraat ve Halk Bankası'na başvurduğunu açıkladı. İstanbul'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak belirlenen kampanyaya başvuru için bankalara koştu.Esenler'deki Halkbank şubesine giden vatandaşlardan Özlem Çıtak, "Kira vermektense 2-3 bin liralık taksitlerle ev sahibi olmak avantajlı. Dar gelirliler için özellikle ödemelerimiz daha rahat. Umutluyuz. Çok heyecanlıyım, olursa çok iyi olacak bizim için. Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir proje yapıp bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Murat Özatilla da kendisine Esenler'de ev çıkarsa çok sevineceğini ifade ederek 2+1 projesinin kendisi için uygun olduğunu kaydetti. 40 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Ayten Vergili, "Kendimi bildim bileli bodrum katta oturuyorum. 900 TL olan kirama bin TL zam yaptılar. 30-40 yıldır İstanbul'dayım. İnşallah ev sahibi olurum" dedi.Gülten Dalkılıç ise, "20 yıldır kiracıyım. 50 yıl daha sürer herhalde. Çok heyecanlıyım, ellerim bile titriyor. İnşallah çıkar da kendimize ait bir evimiz olur" şeklinde konuştu. İki gün önce evlenen 23 yaşındaki Can Güçlü, "Gençler için çok güzel bir proje. Uyanır uyanmaz kendimi burada buldum. Herkes için hayırlısı olsun. Artık geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu. Sırada olan vatandaşlardan Demet Aksoy, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bu proje iyi oldu hepimiz için. Ev sahibi olmayanlar için iyi bir destek olacak. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler. Ev alma durumum az olduğu için gelip başvurmak istedim. 2 çocuğum var, ilerleyen zamanları düşünerek 3 artı 1 eve başvurmak istedim" dedi.İzmir'de başvuru için bankaya giden emekli Cemal Dönmez, "Kurada bana da çıkarsa dünyanın en mutlu insanı olacağım. İlk kez kendi evim olacak" derken Antalyalı işçi Turgay Koz mutluluğunu, "Çok sevindik. Sabah bankaya koştum. Biz ancak, devletimizin sunduğu şartlarda ev sahibi olabiliriz" sözleriyle ifade etti. Trabzon'da sabahın erken saatlerinde bankanın yolunu tutan çalışan Ali Öztürk ise "Böyle bir fırsat ömrüm boyunca gelmemişti. Başkanımız sayesinde ev sahibi olacağız" diye konuştu. 58 yaşındaki Adanalı çiftçi İbrahim Serbest "1999'da evlendim. Bugüne kadar ev sahibi olamadım. Bu güzel imkânı kaçırmamak için sabah soluğu bankada aldım. 3+1 dairelere başvurdum. Evime girmek için sabırsızlanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" derken Gaziantepli Yıldız Güneş (46), "Evlere temizliğe giderek ailemi geçindiriyorum. Şehrin en uzak bölgesinde, 2 odalı kiralık bir evde oturuyorum. Gece, neredeyse uyumadım. Sabah hemen gelip başvurumu yaptım. Şans getirmeleri için, oğlum ve kızımı da getirdim. Bizim başka türlü ev sahibi olmamız mümkün değil" sözleriyle duygularını dile getirdi. Gaziantep'te başvuru yapan işçi Mehmet Durmuş ise "Kiradayız. Annem ve babamın da evi yok, onlar da kirada oturuyor. Bu projeyi duyunca çok sevindim. Bebeğimi de yanımda getirdim. İnşallah onun uğuruyla bize de çıkar" diye konuştu.SABAH, sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek evlerin bir örneğini gezdi. Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda. Çelik kapı var. Odalar geniş. Büyük pencerelerle salonların havadar ve ferah. Mutfak konforlu. Oda ve yatak odaları da ferah durumda. Ebeveyn banyosu mevcut. Depreme dayanıklı konutların otopark sorunu da bulunmuyor. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutlardan biri olan örnek dairede, Oda ve yatak odalarının da havadar ve ferah olması konusunda hassas davranan TOKİ, odalarda geniş pencere kullandı. Doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu. Vatandaşların rahat etmesi için tüm detayları düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu. Mustafa BAKIRHAN / SABAHSABAH