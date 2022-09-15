Pençe-Kilit bölgesinde operasyonu: SİHA ve F16’lar vurdu 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi kararlı bir şekilde devam ediyor. İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşif faaliyetlerinde bölgede bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgede bulunan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda, 5 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Son operasyonla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 380'e yükseldi.