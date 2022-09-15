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Giriş Tarihi: 15.9.2022 16:49

Pençe-Kilit bölgesinde operasyonu: SİHA ve F16’lar vurdu 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Pençe-Kilit bölgesinde operasyonu: SİHA ve F16’lar vurdu 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ın teröristlerden temizlenmesi amacıyla bölgede başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken, 'Pençe-Kilit' bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA ve F16 savaş uçaklarının operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi kararlı bir şekilde devam ediyor. İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan keşif faaliyetlerinde bölgede bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgede bulunan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda, 5 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Son operasyonla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 380'e yükseldi.

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Pençe-Kilit bölgesinde operasyonu: SİHA ve F16’lar vurdu 5 terörist etkisiz hale getirildi
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