Başkan Erdoğan’ın Şanghay zirvesine damgasını vuran ve beğenilen fotoğrafını Nevşin Mengü hazmedemedi!

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın @tcbestepe isimli sosyal medya hesabından ise dün akşam bazı fotoğraf kareleri paylaşıldı. Bu karelerden biri zirveye damgasını vuran fotoğraflardan biriydi.
Zirvenin başlamasından bir gün önce Ebedi Şehir Kompleksi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bir araya geldiğini gösteren bu fotoğraf karesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
NEVŞİN MENGÜ HAZMEDEMEDİ!
Birçok sosyal medya kullanıcısı Başkan Erdoğan ve dünya liderlerinin sohbetini gösteren bu kareyi sosyal medyadan paylaşarak beğenilerini sundu. Köşe yazarı Albulkadir Selvi de fotoğraf karesini paylaşanlardandı. Selvi, Başkan Erdoğan'ın ve liderlerin yer aldığı fotoğraf karesini paylaşarak, "Her Türk vatandaşı bu fotoğrafla gurur duyar" ifadelerini kullandı.
Muhalif çıkışlarıyla gündem olan gazeteci Nevşin Mengü ise sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf karesini hazmedemeyerek Selvi'den alıntı yapıp şunları söyledi: "Tam olarak neyiyle gurur duyacağımızı anlamadım. Cumhurbaşkanı diktatörlerle iyi anlaşıyor diye mi gurur duyalım. Öyle bir fotoğraf ki bir rahmetli İdi Amin eksik. Liderimiz ortamını bulmuş, diktatörlerle şakalar komiklikler!"