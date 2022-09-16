Başkan Erdoğan’ın Şanghay zirvesine damgasını vuran ve beğenilen fotoğrafını Nevşin Mengü hazmedemedi!

Muhalif çıkışlarıyla gündem olan gazeteci Nevşin Mengü ise sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf karesini hazmedemeyerek Selvi'den alıntı yapıp şunları söyledi: "Tam olarak neyiyle gurur duyacağımızı anlamadım. Cumhurbaşkanı diktatörlerle iyi anlaşıyor diye mi gurur duyalım. Öyle bir fotoğraf ki bir rahmetli İdi Amin eksik. Liderimiz ortamını bulmuş, diktatörlerle şakalar komiklikler!"