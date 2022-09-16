CHP’li belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 9 gözaltı

Mersın'de PKK/ KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, çalışmalar kapsamında, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen 10 kişinin PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıklarını tespit etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 180 polisin katılımıyla 10 adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün tespit ettiği 10 şüpheliden aralarında örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.