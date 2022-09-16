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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:22

CHP Çiğli Belediyesinde tek kalemde 56 milyonluk satış

ERTAN GÜRCANER
CHP Çiğli Belediyesinde tek kalemde 56 milyonluk satış

Satış kervanına İzmir Büyükşehir, Güzelbahçe, Dikili, Menderes, Karaburun, Seferihisar, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı’dan sonra CHP’li Çiğli Belediyesi de eklendi. Çiğli Belediyesi, Yakakent Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 7 dükkan ve 154 daireyi satmak için harekete geçti.

CHP'li ilçe belediyelerin kötü yönetimi belediyeleri iflasın eşiğine sürükledi. Son zamanlarda çalıştırdıkları işçilerin maaşlarını dahi ödemekte zorluk çeken belediyeler çareyi mülkiyeti kendilerine ait gayrimenkulleri satmakta buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlayan satış furyası Güzelbahçe Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Çeşme, Ödemiş, Torbalı'dan sonra Çiğli'ye de sıçradı.

Çiğli Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için ilçe sınırları içerisinde yer alan 161 taşınmazı vitrine çıkarma kararı aldı. İlçenin Yakakent Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyede bulunan 7 adet dükkan ve 154 daire için satış kararı alan Çiğli Belediyesi'nin, toplam 161 bağımsız yapının satışından ise en az 54 milyon 950 bin lira gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.

İHALE 29 EYLÜL'DE

Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirileceği belirtilen ihaleler 29 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00'da, Çiğli Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu satışla birlikte bir seferde mülkiyeti belediyeye ait 161 taşınmaz el değiştirmiş olacak.

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CHP Çiğli Belediyesinde tek kalemde 56 milyonluk satış
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