CHP Çiğli Belediyesinde tek kalemde 56 milyonluk satış

Çiğli Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için ilçe sınırları içerisinde yer alan 161 taşınmazı vitrine çıkarma kararı aldı. İlçenin Yakakent Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyede bulunan 7 adet dükkan ve 154 daire için satış kararı alan Çiğli Belediyesi'nin, toplam 161 bağımsız yapının satışından ise en az 54 milyon 950 bin lira gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.