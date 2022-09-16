Evde bakım yardımı hesaplara yattı

AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL'den 3 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, yardımların her ay düzenli olarak yatırılacağını bu ay 554 bin vatandaşın evde bakım yardımından yararlanacağını dile getirdi. ANKARA