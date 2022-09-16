Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi Levent Göktaş’ın itirazı reddedildi

Ankara'da 2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan ve çıkarıldığı mahkemenin hakkında 40 gün ek gözaltı kararı verdiği emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın bu karara itirazı bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden olan emekli albay Göktaş, hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine firar etmişti. Bulgaristan'ın Svilengrad kentindeki rutin polis kontrolünde yakalanan Göktaş'ın İnterpol tarafından arandığı ve ülkeye yasadışı yollardan girdiği anlaşılmış ve gözaltına alınmıştı. Savcılık kararıyla 72 saat gözaltında tutulan Göktaş, 40 günlük ek gözetim istemiyle Haskovo (Hasköy) Bölge Mahkemesine çıkarılmıştı. Mahkeme savcılığın istemini yerinde bularak Göktaş hakkında 40 gün ek gözetim kararı vermişti. Emekli albay Göktaş bu karara Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesinde itiraz etti. Mahkeme dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Haskovo Bölge Mahkemesinin Göktaş hakkındaki 40 günlük ek gözetim süresi kararını yerinde bularak onadı. Mahkeme, şüphelinin ülkeye yasadışı yollardan girdiğini, serbest kalması halinde yine aynı yola başvurabileceği, Bulgar vatandaşı ve sabit ikamet sahibi olmaması nedeniyle kararın yerinde olduğuna kanaat getirdi.

Mahkeme kararında, eski albayın Türkiye'ye iade edilmesi halinde siyasi takibata tabi tutulacağı yönündeki duruşmada ifade edilen endişelere ilişkin olarak, davada siyasi faaliyetine dair herhangi bir delil ve tehlikenin bulunmadığını, dolayısıyla böyle bir çıkarım yapılmasına gerek olmadığını belirtti.