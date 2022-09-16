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Giriş Tarihi: 16.9.2022 15:56 Son Güncelleme: 16.9.2022 15:56

SON DAKİKA: CHP'li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

SON DAKİKA: CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; CHP eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti. 61 yaşında hayata veda eden CHP'li Pekşen için Kemal Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı.

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61), hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören 25'inci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Pekşen yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: CHP'li Haluk Pekşen hayatını kaybetti
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