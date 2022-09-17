AK Parti’li Dağ’dan 2023 mesajı: Açık ara farkla birinci parti olacağız

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve milletvekillerinin katılımı ile 'AK İcraatlar İzmir' konulu serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Dağ, AK Parti teşkilatının her kademesinden gelen partililere seslenerek yapılan icraatlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. AK Parti iktidarının yaptığı icraatları hem il binasında hem tüm ilçelere sergilerle anlatacaklarını ifade eden Dağ, iktidar olarak hizmet yapmak durumunda olduklarını dile getirip, "Ama bizimle aynı imkana sahip olanların hatta daha iyi imkanı olanların hizmet etmedikleri bir ortamda hizmet edenin öne çıkması, takdir edilmesi önemlidir. Bunu zaman zaman anlatmakta fayda var" dedi. Hizmet ederken birtakım engellerle de karşılaştıklarını öne süren Dağ, kaynakları sadece hizmete ayırabilme durumunda Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelebileceğini vurguladı.

'BİREYSEL VE KOLEKTİF TALEPLERİ DE DEĞERLENDİRDİK'

İzmir'de hayata geçirilen projelerden örnekler veren Dağ, "İzmir'in her ilçesinde onlarca okul inşa ettik. Her ilçede duble yollar yapıldı. Karayolları ağı dışında şehir içi ulaşım belediyede olmasına rağmen bunu kendimiz yapma noktasında harekete geçtik. Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Belkahve Tüneli bu dönemde hayata geçirildi. İZBAN birlikte çalışmanın en güzel göstergesidir. İZBAN'ı sadece kendilerine mal etme noktasında olmasınlar. Biz bu dönemde engellerle karşılaştık. Ama bu dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri hükümetten ne talep ettiyse, makul çerçevede ise yerine getirilmiştir. İlçe belediyeleri çıkıp 'şu yapılmadı' diyemez. Böyle bir husus varsa ancak makuliyet noktası olmayan bir iştir. Somut örnek vereyim; Buca Metrosu'nun cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmasını istediler. Uluslararası krediden daha uygun kredi imkanı bulduk. 'Yeşillik Caddesi'nde yeraltında battı çıktılar yapacağız' dediler. Hızlı bir şekilde çözdük. Özkanlar Pazar Yeri'ni kendileri kapattı. Bölgenin pazar yeriydi. Türkiye'de örneği olmayacak şekilde otoyolun altını pazar yeri olarak kullanılması için tahsis ettik. Buca Cezaevi kangren olmuş bir konuydu. Bireysel ve kolektif talepleri de değerlendirdik. 'Karşıyaka Stadı'nı ilçe ve büyükşehir belediyeleri bize tahsis edin' dediler ettik. Bugüne kadar yaptık. Bundan sonra 1,5 yıllık sürede iznini çıkardığımız işlerin üzerine çalışma yapsalar bu sürede ancak bir kısmını bitirebilirler. Onların hazırlığı hala yeterli düzeyde değil" dedi.

'İZMİR'E 112 MİLYAR 65 MİLYON LİRALIK YATIRIM'

AK Parti iktidarı olarak 20 senelik süre zarfında İzmir'e toplam 112 milyar 65 milyon liralık kamu yatırımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Dağ, bunun 2.3 milyarını eğitim, 2.16 milyarını sağlık, 4.09 milyarını gençlik spor, 29 milyarını ulaştırma, 24 milyarını aile sosyal politikalar, 21 milyarını çevre şehircilik, 3 milyarını sanayi, 1 milyarını adalet, 298 milyonunu kültür turizm, 12.4 milyarını tarım orman ve 11.9 milyarını enerji yatırımı alanlarında hayata geçirdiklerini kaydetti. Dağ, 12 yıldır vekillik görevini sürdürdüğünü söyleyerek, somut icraatları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin her yerinde partisinin imzasını görebildiğini anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Dün İstanbul'da CHP Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir mazot verememe töreni yaptılar. Bir iş yapalım derken sadece organizasyonu bile beceremeyen, rezil olan, icraat konusunda bile rezil olan bir siyasi parti genel başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bir tarafta Şangay İş Birliği Örgütü ile toplantı yapıp bugün ülkenin tamamına hizmet götüren bir lider, diğer tarafta mazot törenini dahi beceremeyen bir siyasi parti var. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Bizim yarışımız kendimizle, kendi içimizle. Bir sonraki işimizi karşılaştırırken muhalefetin durumuyla değil kendimizle karşılaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AÇIK ARA FARKLA YİNE YENİDEN BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ'

"Bugün İHA'ları, kendi uçağımızı konuşuyoruz. Nükleer enerjiyi, Karadeniz doğalgazını, Doğu Akdeniz'den çıkartacağımız doğalgazı konuşuyoruz" diyen Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu uğraşı verdiğimizde önümüze İtalya, Amerika, tamamı karşımızda durup engellemeye çalışırken, birileri Yunanistan'ı cesaretlendirici işler yapıyor. Kendinize gelin. Aklınızın başınıza devşirin. Burada Doğu Akdeniz'de dünya karbon rezervinin yüzde 47'si var. Yanı başımızdaki bu karbonu ta okyanus ötesinden çıkartıp gelirini kendileri için alacaklar ve bundan Kuzey Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti bir pay alamayacak, öyle mi? Enerji bugün için de bir ihtiyaçtır yarın için de öyle. En büyük mesele enerji meselesidir. Karadeniz'e de Akdeniz'e de aynı hamleyi yapıyoruz. Karşımızda duranları tarih affetmeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu işbirlikçilere de emperyalistlere de Kurtuluş Savaşı'nda gerekli cevabı vermiştik. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu cevabı vermesini biliriz. Sadece millete hizmet uğrunda tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak düsturuyla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 7 aylık çalışma performansıyla Cumhurbaşkanımızı tarihimizin en yüksek oyuyla cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Açık ara farkla yine yeniden birinci parti olacağız. Yapılan icraatların videolarını çekerek metaverse gözlükleri ile vatandaşlarımıza sadece il ve ilçe binalarımızda değil meydanlarda da bunları gösterelim. Ben bunla ilgili her türlü desteği vermeye hazırım. İzmir birçok konuda öncü olan bir kent inşallah bu konuda da öncü olacağız."

'CHP SİYASİ AKTÖRLERİ YETERLİ GELEMİYOR'

Dağ, konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dağ, CHP Grup Sözcüsü Özgür Özel'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "İzmir'deki CHP siyasi aktörleri yeterli gelemiyor. Önümüzdeki dönemde İzmir'e ithal Manisa'dan, Malatya'dan siyasi aktörler gelmesi planlanıyor. İzmir'in bugüne kadar siyaset yapan CHP'lilerine haksızlık var. Siyasi aktörler olarak Tunç Bey, Ednan Arslan, Abdül Batur, Sevda Erdan Kılıç, Kamil Okyay Sındır var ama herhalde bunlar yeterli gelmiyor ki ithal aktörlerin gelmesi planlanıyor. Bizi alakadar etmiyor ama İzmir CHP siyasetinin kendi adına kendilerini sorgulaması gerektiğini de düşünüyoruz. Bizim gündemimiz icraatlarımız" dedi. Özel'in e-Ticaret Kanunu açıklamasına yönelik de konuşan Dağ, "Ben sorular sordum, sorularım net. Biz bu kanunu getirirken tekelleşmenin önüne geçmeyi hedefledik. Hem komisyonda hem genel kurulda CHP vekilleri düzenlemenin yerinde olduğunu, tebrik ettiklerini, takdir ettiklerini söylediler. Engin Altay'ın konuşmaları var. Lafı başka yere çevirip, suçlulukla, panikle yapmış oldukları açıklamaları başka yere yönlendirmesinler. Onlar yerli, milli diye övdükleri kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine yönelik lobi çalışmaları ne? Onu açıklasınlar. Diğerleri laf-ı güzaf, boş laf, bulandırıp başka şeyler yapmak. Ben siyasette yeni değilim, İzmirli benim neye çalıştığımı, kim için çalıştığımı iyi bilir. Onlar boş laflar. Sorularımı cevaplasınlar. Bir tekelleşme söz konusu olur ve bundan da milletimiz 1-2 yıl sonra mağdur olursa bunun müsebbibi CHP'dir, bunu tarihe not düşün. Benim sorularıma ne genel başkanları ne kanuna övgüler sunan grup başkanvekilleri cevap vermedi. Gazetecilerin telefonlarını açmadıklarını da biliyorum, işin farkındalar" ifadelerini kullandı.

'ONLAR KONUŞUR AK PARTİ YAPAR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise AK Parti'nin İzmir'de yaptıklarını bu sergi sayesinde vatandaşlarla buluşturduklarını belirtip, "Onlar konuşur AK Parti yapar. Onlar ecdadımıza 9 Eylül'de hakaret eder, biz icraat yaparız ve İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılında yine toplanması için kamulaştırma yaparak binayı yeniden yaparız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımı ile İktisat Kongresi'ni toplayacağız. Vatanını en çok seven, vatanı için en çok çalışandır. İZBAN devletin önderliğinde çok büyük bir ulaşım projesidir. Bugün İZBAN olmasa ulaşım kördüğüm olur, çekilmez hale gelir. İzmir'de bugüne kadar kentsel dönüşümde 25 bin konut yaptık. Şimdi topu taca atmak için kooperatif aldatmacasını öne sürdüler. Onlar baltalıyor biz yapıyoruz. 2023'de inşallah Cumhur İttifakı birinci olacak, 2024'de İzmir Büyükşehir ve birçok ilçeyi kazanacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen partililer sergiyi gezdi.