Türkiye’nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu!

200 KİLOGRAMLA REKOR: O ürettiğimiz tohumları şimdi çoğaltmanın faaliyetini burada gerçekleştiriyoruz. Trakya Tohumculuk A.Ş. Tarım Bakanlığımız, Kalkınma Ajansımız, bölgedeki firmalar, dernekler ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Trakya Tohumculuk A.Ş. ilk ürettiği tohumları burada gelip çoğalttı, bugün onların hasadını gerçekleştireceğiz. İnşallah burada yapacağımız hasat dekar başına 200 kilogramla Türkiye'de bir rekoru kırmış olacak.

İHRAÇ EDİLECEK: Biz bakanlık olarak bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'de yerli tohumculuk gerçekten gelişti ama yerli ve milli tohumculuğun hala kat etmesi gereken bir mesafe var. Ayçiçeği ile başladık bunu mısır ve farklı stratejik ürünler devam ettirecek. Bu ilk yerli ve milli hibrit tohumumuzun Ankara, Rusya ve Sudan'da deneme üretimlerini yaptık. İnşallah buradan elde edilen tohumlar yurt dışına da ihraç edilecek. Türkiye'ye ciddi bir katma değer kazandıracak.

STRATEJİK OLDUĞU ANLAŞILDI: Arkamızdaki tarlayı eken bir tıp doktoru. 'Bu sene başka ne ektiniz' dedim, 'Buğday ektik.' dedi. 'Memnun musunuz?' dedim 'Bu sene gerçekten devletimiz bize çok güzel para verdi teşekkür ediyoruz.' dedi. Biz özellikle pandemi ile savaşlarla, enerji kriziyle çalkalanan, türbülansa giren dünyada tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu görerek cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tarımı bu sene daha fazla el üstünde tuttuk ve bakanımızın gayretleriyle çiftçimiz bu işten memnun.

SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ: Bala'dan geliyorum, sordum çiftçilerimiz memnunlar. Tarımdaki Ar-Ge'yi bakanlık olarak desteklemeye devam edeceğiz. Tarım yapmak yeterli değil, gıda endüstrisi bu işi katma değerli hale getiren endüstri burada da tarım bakanlığımızla birlikte sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz haberlerde izliyoruz. Avrupa bu kışı nasıl çıkaracağını düşünürken biz hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabileceğiz. Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.