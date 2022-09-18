Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde son testler gerçekleştiriliyor. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen gemide dün basın toplantısı düzenlendi.Gemideki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Bu gurur Türkiye'nin. Donanmanın gücüne güç katacak olan TCG Anadolu gemimizi üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir 'SİHA gemisine' dönüştürme çalışmalarımız da bir taraftan Baykar firması ile devam ediyor" dedi.Uzunluğu 231, genişliği de 32 metre olan TCG Anadolu gemisine Hürkuş, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB-3'ler konuşlanabilecek ve iniş-kalkış yapabilecek. Bin 223 personel taşıma kapasitesine sahip gemi 94 araç taşıyabilecek ayrıca 10 helikopter konuşlanabilecek. TCG Anadolu'da tam teşekküllü bir hastane ile 2 adet ameliyathane de olacak.TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere de iniş-kalkış yapabilecek olan Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızelelma için Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapılan testi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.