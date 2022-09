Demokrasi şehitleri dualarla anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 61. yılı dolayısıyla Topkapı Anıtmezar'da anma programı düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, belediye başkanları ile asker ve polisler katıldı.Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun ruhuna dualar okudu. Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ve eşi Berin Menderes'in kabri de ziyaret edilerek dua edildi. Bakan Soylu, Demokrat Parti bakanlarından Ahmet Tevfik İleri'nin torunu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Menderes'in gelini Ümran Menderes törende konuşma yaptı.Soylu konuşmasında "Onlar ebediyete kadar vatan kahramanları olarak anılmaya devam edilecektir. Bugün Erdoğan, rahmetli Menderes'in hayal ettiği Türkiye'yi inşa etmektedir. Bizler Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına da bugünkü liderlikle, iradeyle, kararlılıkla, güçle, asla yalpalamadan, bu güzel ülkeyi Menderes'in, onun arkadaşlarının hayallerinin ötesine geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Menderes idama giderken aslında meselenin bütün tarifini yaptı ve demokrasiye inananların yapması gerekenleri tarif etti.Bize söylediği birinci şifre 'Size dargın değilim', yani millete küsülmez. İhanetler, mağlubiyetler yaşansa da millet için, milleti demokrasiyle buluşturmak için bu mücadeleye devam edilmesini söylemiştir. İkinci şifre, 'Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum'. Yani vesayetin kaynağını içimizdeki 3-5 hainde aramayacağız. Kurtuluş Savaşı'nı kimlere karşı yaptıysak demokrasi savaşını da aynı güçlere karşı yaptığımızı ifade etmiştir. Menderes son mektubunda da katillerine "Dirimden korkmamalıydınız" demiştir. Meselenin özeti budur. Millet, bu şifreyi çözmüştür, bu mesajı almıştır. Menderes ve arkadaşları demokrasiyi birtakım elitlerin oyuncağı olmaktan çıkardı. Menderes'in bahsettiği kuklalar değişse de efendilerinin değişmediğini biliyoruz" dedi.Anıtmezar'daki törende Başkan Erdoğan da mesaj gönderdi. Mesajda "Türkiye'nin son 20 yılında hayata geçirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma atılımının kökleri Demokrat Parti'ye, rahmetli Menderes ve arkadaşlarına kadar uzanır. Milli iradenin, ülkenin ve milletin istikametini belirleme gücünden rahatsız olanlar, rahmetli Menderes'in nezdinde milletin bizatihi kendisine darbe yapmışlardır. Darbecilerin tek suçları ülkeye ve millete hizmet olan siyasi kadrolara karşı sergiledikleri kin, nefret ve hınç, sonu darağacıyla biten hukuk katliamlarına kadar varmıştır. 27 Mayıs'ta açılan ve 16-17 Eylül'de cinayet hükmündeki idamlarla sürdürülen yol daha sonraki yıllarda benzer girişimlere cesaret vermiştir. Bu kötü geleneğin en son örneği 15 Temmuz'da gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu defa başlatılan girişim, milletimizin sinesine çarparak gün ağarmadan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz, o meşum gecede 27 Mayıs'ta başlayan darbeler zincirinde ve idamlarla yaşadığı tarifsiz acının tekerrürünü önleyerek tarihi bir hesaplaşmanın defterini de kapatmıştır. Milletin adamlarının hatıralarını yâd etmek, mezarlarının önünde Fatiha okumak üzere bir araya gelen hazirunu saygıyla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi 27 Mayıs'ın ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın Koçarlı'ya bağlı Çakırbeyli'deki hemşerileri acı olayı aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor. Babası Menderes'in çiftliğinde kâhyalık yapan, kendisi de ilk kez 10 yaşında gittiği o çiftlikte uzun yıllar çalışan 92 yaşındaki Münevver Çıkrık, "O dünyanın en iyi adamıydı. İdamını öğrenince üzüntüden bayıldım. Çiftliğe geldiğinde işçilerle yemek yerdi, çok mütevazıydı" dedi. Mahalle Muhtarı Özer Orcan, Menderes'in kendi topraklarını hemşerilerine bıraktığını söyleyerek "Orhaniye'den Cincin Ovası'na kadar her tarafa dağıtmış. Kendine sadece 1500 dönümlük yer bakmış" dedi.Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edildiği anlara jandarma olarak vatani görevini yaparken tanıklık eden Mehmet Özbilgin şu an 83 yaşında. Adıyaman'da yaşayan Özbilgin, SABAH'a konuştu: Polatkan asılmayı beklerken ailesine mektup yazmak istedi. Komutan, 'Hiçbir şeye izin yok, asın bunları' dedi. İki bakan cenaze namazı dahi kılınmadan gömüldü. Menderes'i astıkları an gözlerim doldu, korkudan ağlayamadım. Menderes'i asan zihniyet 15 Temmuz'da da Erdoğan'ı hedefine koymuştu. Halkımız hainlere izin vermedi.Yassıada yani yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı bugüne kadar 40 bin kişi ziyaret etti. Dün Menderes ve yol arkadaşlarının idamının 61'inci yılında adaya ilgi büyüktü. Ada, 27 Mayıs 1960 darbesinin acımasız yüzünü yansıtırken, en çok ilgiyi Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı salon ile Menderes'in kaldığı koğuş görüyor. Kızıyla adayı ziyaret eden Hüseyin Bal, "Milletin gelip görmesi gerekiyor. Görmeden, bakmadan boş her şey. Burası beni o günlere götürdü, gerçekleri gösterdi" dedi. Ziyaretçilerden Semra Demirer de "Ne acı. Memlekete hizmet etmenin bedeli bu olmamalı" diye konuştu.