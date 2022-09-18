Haberler Gündem Haberleri New York’ta sevgi seli
Giriş Tarihi: 18.9.2022

New York’ta sevgi seli

BETÜL USTA BETÜL USTA
New York’ta sevgi seli
BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Özbekistan'dan ABD'ye giden Başkan Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TC-TRK" dün Türkiye saati ile 09.30'da New York'a indi. Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, ABD ziyareti süresince konaklayacağı Türkevi'nin girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. ABD'de yaşayan Türkler Emine Erdoğan'a da çiçek verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
New York’ta sevgi seli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA