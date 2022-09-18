New York’ta sevgi seli

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Özbekistan'dan ABD'ye giden Başkan Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TC-TRK" dün Türkiye saati ile 09.30'da New York'a indi. Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, ABD ziyareti süresince konaklayacağı Türkevi'nin girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. ABD'de yaşayan Türkler Emine Erdoğan'a da çiçek verdi.