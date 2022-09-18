Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 3 terörist ablukaya alındı! 2'si etkisiz
Giriş Tarihi: 18.9.2022 09:23 Son Güncelleme: 18.9.2022 09:26

Son dakika: 3 terörist ablukaya alındı! 2'si etkisiz

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: 3 terörist ablukaya alındı! 2’si etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah yaptığı açıklamada 3 teröristin biri canlı olmak üzere ele geçirildiğini duyurdu. Soylu "Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından Hakkari Yüksekova'da yapılan operasyonla ilgili bilgiler paylaştı. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PÖH uyardı: 'Teslim olun!' dediler. Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH, çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi. PÖH, Allah sizleri korusun."

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Son dakika: 3 terörist ablukaya alındı! 2'si etkisiz
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