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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Bombalı saldırının failleri sorguya alındı

Bombalı saldırının failleri sorguya alındı
Bursa'da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir Dikili'de yakalanmıştı. MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheli dün Bursa'ya getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Bombalı saldırının failleri sorguya alındı
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