MİT tespit etti SİHA vurdu

Türkiye'de ve Suriye'de güvenlik güçlerimize yönelik yaptığı eylemler nedeniyle MİT tarafından takibe alınan PKK/ YPG'nin sözde Fırat bölge sorumlusu Mehmet Gürbüz, Suriye'nin Ayn İsa kentinde SİHA ile düzenlenen operasyonda, korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgünün üst düzey sorumlularına yönelik operasyonların ardından örgütün misilleme yapma arayışına girdiği istihbaratını alan MİT, Gürbüz'ün etkisiz hale getirilmesinden sonra saha ajanlarını alarma geçirip olası eylem planlamalarını takibe aldı. Ayn İsa'da depolardan Grad füzelerinin çıkarıldığı bilgisi üzerine eylemci örgüt mensuplarını takibe alan istihbarat elemanları, mühimmat yüklü kamyonet ile hareket halinde olan örgüt mensuplarına yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken iki grad füzesi ve muhtelif mühimmatlarda imha edildi. Etkisiz hale getirilen terörist Mehmet Gürbüz'ün Barış Pınarı Harekatı döneminde örgütün Tel Abyat Sorumlusu olduğu ve güvenlik güçlerine karşı teröristleri organize ettiği kaydedildi. 2018'de hakkında kırmızı bültenle arama kaydı çıkarılan Gürbüz, 2011'de Tunceli'de Yenibaş Jandarma Karakolu'na yapılan saldırı ile 2015'te Tunceli'deki Kalmam Tepesi'nde ağaç kesimi yaptıkları sırada sivil vatandaşların kaçırılması eylemlerine de katılmıştı.