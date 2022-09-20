Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal konutla ilgili sözleri kamuoyunda samimi bulunmadı

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesini destekleyeceğini açıklasa da arşivler tam tersi bir gerçeği gözler önüne seriyor.

CHP, İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut projesinin durdurulması için dava açtı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi; CHP'nin başvurusu üzerine projeyi iptal etti. Ekrem İmamoğlu; AK Partili Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın, İBB Başkanı olduğu dönemde başlayan ve 2019 Mart'ında biten Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesinin açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu; 16 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 ailemiz artık güvenli konutlarda yaşayacaklar" dedi. Projeye 5 defa itiraz eden ve yargıya taşıyan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı oldu. Tayfun Kahraman, itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İBB Meclisi'ne plan teklifinde bulundu.

ENGELLEMEK İÇİN MAHKEMEYE GİTTİLER

İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi, sosyal donatı ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin imar planı, 2011'de AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Bayrampaşa Sağmalcılar Eski Cezaevi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı'nı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Rezerv Yapı Alanı ilan etti. CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam, İBB Meclis Üyeleri İsa Öztürk, Özgür Aydın ve Hüseyin Sağ, rezerv alanı ilan edilen Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi için İBB tarafından 2015 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; projenin yürütmesinin durdurması talebi ile İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

SÜRECİ UZATMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

28 Şubat 2017'de, İstanbul 13. İdare Mahkemesi; CHP'nin başvurusunu inceledi ve cezaevi arazisini kapsayan kentsel dönüşüm planları tarafından şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatına uygun iddiasıyla iptal etti. Bu defa da TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi projenin yürütmesinin durdurması talebi ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönünde karar aldı.

MAHKEME HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEMİŞTİR DEDİ AMA...

İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararında; "Bilirkişi kurulunun makul ve kabul edilebilir değerlendirmesinin davalı belediye tarafından de yeni yapılacak planlamalarda dikkate alınması gerektiği hatırlatmasıyla giderilebilir öngörülebilir görülen söz konusu eksikliklerin dava konusu imar planlarının iptali gerektirmediği sonucuna varılmıştır. Bu durumda; bilirkişi raporunda yapılan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda dava konusu imar planlarında şehircilik ilkelerine planlama tekniklerine kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmemiştir" denildi ve davanın reddine karar verildi. 2018 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönündeki İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararın da bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne başvurdu.

BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ TAMAMLANDI

Mart 2019'a gelindiğinde yerinde dönüşüm ilkesi çerçevesinde hayata geçirilen ve proje alanı komşuluğundaki İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yapı stokunun yenilenmesini hedefleyen proje tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Tayfun Kahraman'ı atadı. Kahraman; göreve geldikten hemen sonra itiraz ettiği planın geçmesi için İBB Meclisine plan teklifinde bulundu. 16 Haziran 2020'de İmamoğlu, "Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 ailemiz artık güvenli konutlarda yaşayacaklar" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNA DA KARŞI ÇIKTILAR

Aynı CHP; riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.