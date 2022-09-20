Kılıçdaroğlu, Elazığ’da ‘afiş’e oldu

Elazığ'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için afişler hazırlandı. Elazığlılar, Kılıçdaroğlu'nun yanıtlamasını istediği bazı sözleri hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir dizi ziyaret için gittiği Elazığ'da, sürpriz afişlerle karşılaştı. Kentteki billboardlara asılan afişlerde, kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadeler, soru olarak yer aldı. Afişlerde, "Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?" başlığı altında öncelikle CHP Lideri'nin "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözleri hatırlatıldı.Bir başka afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir" ifadeleri yer aldı. Elazığlılar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak" cümlesini de unutmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor" ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözleri de afişlere yansıtıldı.