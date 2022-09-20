Tahta bacakla cepheye koşan şehit dedesinin izinde

Hakkarı'dedoğum gününde uğradığı terör saldırısı sonrası vücudundaki 16 platin ve omurgasına saplanan mermiyle yaşayan Piyade Uzman Çavuş Yasin Akata, Çanakkale gazisi ve Kurtuluş Savaşı şehidi büyük dedesinin madalyasını gururla göğsünde taşıyor. O günden beri doğum gününü kutlamadığını belirten Akata, vücudundaki mermiye, kırıklara, platinlere ve yaralara rağmen gazi olarak emekli olmayı hiç istemediğini vurguladı. Akata, "Benim dedemin dedesi, Çanakkale gazisi ve İstiklal şehidi. Onun oğlunun oğlu da Kıbrıs gazisi ve ben de onların torunuyum. Ben de gaziyim. Dedemizin Çanakkale gazisi olduğunu biliyorduk ama şehit olduğunu ve madalyası olduğunu, Genelkurmay raporlarından öğrendik. Raporlarda bacağının Çanakkale Savaşı'nda koptuğu ve ayağına tahta bağlayarak Kurtuluş Savaşı'na katıldığı yazıyordu. Bu bayrakta atalarımızın kanı var. Dedelerimin, benim kanım var. Çocuklarımın, torunlarımın kanı da olacak" dedi.