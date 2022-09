Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net uyarı: Türkiye’nin konumunu iyi anlayın kararlarınızı ona göre verin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğine katıldı. Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi:Türkiye ve ABD'nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak, aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun bulunmamakta. Biz, NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. NATO'nun en önemli ilk 5 ortağından bir tanesi de Türkiye. Gerek parada, gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ilk 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Öyleyse Türkiye'nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır.: Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşansa da birçok bölgesel ve küresel meselede ABD ile benzer tutumlara sahip. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmemizde, ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hususlarında mutabık kaldık. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. 15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclis'imize bomba atan, demokrasimize kasteden bu yapının hukuk önünde de mahkûm olması gerekiyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ve ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı da kabul etti.Türkiye terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geliyor. PKK-YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, hiçbir ayrım yapmadan, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz, dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır.BaşkanErdoğan dün Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuştu. "Haydi Kızlar Okula" projesiyle kız çocuklarının eğitimini teşvik ederek okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardıklarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:Son 20 yıldır, eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde, 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz.Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz.Bugün Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunma konusunda kararlı davranan, ordusu ve diplomasisi güçlü bir Türkiye var.Bugün, kendine sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan, insanlığın vicdanı olmuş bir Türkiye var.Bugün, dünyada barış için çaba harcayan ve netice alan siyasi etkinliğe ulaşmış bir Türkiye varBugün, krizlerle başa çıkma kapasitesini en üst düzeye çıkarmış bir Türkiye var. 20 yılda her alanda Türkiye'nin gücüne güç kattık.(Başkan Erdoğan) TÜM dünyayı etkileyen Ukrayna krizinde güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olarak attığımız adımlar, verdiğimiz destek hepinizin malumu. İstanbul Sözleşmesi'yle açılan tarım koridoru herkesin takdirini toplamakta. Türkiye olarak, savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılmasına, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'le birlikte yürüttüğümüz gayretler sonucunda sağlanan İstanbul Mutabakatı, bu çabaların en somut örneğidir. Burada yakaladığımız olumlu iklimi önce ateşkese, ardından da kalıcı barışa tahvil etmeyi istiyoruz. Uluslararası toplumun ve dostlarımızın da samimi desteğiyle bunu da başaracağız.Başkan Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları Temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti.