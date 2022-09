BM çatısı altında tarihi imza: Emine Erdoğan Sıfır Atığın küresel lideri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan ve ülke sınırlarını aşan 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili dün tarihi bir adım atıldı. New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya gelen Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Sıfır Atık' projesinin dünyada yaygınlaştırılması için 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. BM direktörlerinin yanı sıra, programda hazır bulunan bazı ülkelerin First Lady'leri ve Çevre Bakanları da beyana imza atarak destek verdi. Emine Erdoğan'ın BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüteceği belirtildi.Emine Erdoğan'la görüşmesinde, öncülük ettiği sıfır atık konusundaki çalışmaları takdirle izlediklerini belirten Guterres, "Toplumlar çok fazla atık üretmeye başladı. Atık günümüz için hayati bir sorun. Sizin de bu anlamda yaptığınız Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Bu kapsamda sizinle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Evinizdesiniz, hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı.Guterres, BM'nin mücadele ettiği en önemli konular arasında bulunan çevreci proje kapsamında BM ülkelerine Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi'nin küresel çapta yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu. Guterres, "Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tesis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum" dedi. Emine Erdoğan ise Guterres'e hitaben, projenin Türkiye'de tüm kesimler tarafından sahip çıkılarak desteklendiğini belirterek, "Bu beyanın altındaki imzaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu doğrultuda Sıfır Atık'ın küresel çapta yaygınlaştırılması diliyorum" dedi.EmineErdoğan ve Guterres'in imzaladığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nda şu ifadeler yer aldı: "Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı anlayarak, atık oluşumunu önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye, tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz."NEW York Türkevi binasında düzenlenen "Dünya Ortak Evimiz: İklim Kriziyle Mücadelede Sıfır Atığın Önemi" programında konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin sıfır atık konusundaki deneyimlerini isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, "Bugüne kadar, sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi paylaşmamız noktasında uluslararası birçok talep aldık, bu konudaki başarımız uluslararası toplumda büyük ilgi görüyor. Bu deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız ve Sıfır Atık Projesi'ni küresel bir harekete dönüştürmek arzusundayız" dedi.BM'de görevli birçok üst düzey yöneticinin bulunduğu etkinlikte, katılımcıları sıfır atık konusunda farkındalığın artırılması için destek vermeye çağıran Erdoğan, "Sizleri de bu harekete destek vermeye ve 'Sıfır Atık Niyet Beyanını' imzalamaya davet ediyorum. Gelin, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri olan iklim değişikliğiyle hep birlikte mücadele edelim" vurgusunu yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Emine Erdoğan, "Bu görüşmeden çıkan sinerjiyle somut adımlar atma kararı alarak, tarihi bir metne imza attık. İmzaladığımız Sıfır Atık Niyet Beyanı'nın, dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum. Türkiye olarak bu meseleye, dünyanın 'ortak evimiz' ve doğanın tüm kaynaklarının 'insanlığın ortak mirası' olduğu bilinciyle yaklaşıyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Tabiat; insanları şefkatli kanatları altında tutan anadır! Atalarımızın, ağaç kesmeyi, baş kesmekle bir tutan anlayışı, tabiattaki cana hürmet etmesi anlamına gelir. Yaşam kodlarımızın temeline baktığımızda da hep sıfır atık felsefesini görürüz. 'Kullan-at" anlayışına bu kodların arasında yer yoktur. "Önleazalt- yeniden kullan-geri dönüştür' yaklaşımı, gündelik pratiklerimizin her aşamasında hâkimdir" ifadelerini kullandı.BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çıkışında karşılaştığı eşi Emine Erdoğan'la birlikte el ele yürüyerek Türkevi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nin girişinde açılan sanatçı Deniz Sağdıç tarafından hazırlanan Atıktan Sanata konulu sergiyi gezdi. Sanatçı Sağdıç'tan atık malzemelerden yapılan eserler hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pil, ilaç, plastik, tekstil, şişe kapakları ve elektronik eşya gibi çok farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi. Erdoğan, sanatçıya yürüttüğü çevreci çalışmalarında başarı diledi.EMİNE Erdoğan, imza töreni öncesinde Guterres'e, sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık tekstil parçalarıyla yaptığı portresini hediye etti. Portrenin yapımında kullanılan atık kot kumaşının, dil, din, ırk ve gelir ayrımı olmadan tüm insanların giyim tercihi olarak eşitleyici rolü nedeniyle seçildiği, mavi rengin BM'nin renklerini sembolize ettiği kaydedildi