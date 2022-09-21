Sedat Peker’in kilit adamı Emre Olur tutuklandı

Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten Emre Olur, geçtiğimiz Pazar günü Arnavutluk Tiran'da yakalanarak gözaltına alınmış, ardından Türkiye'ye getirilmişti.
Polisin İnterpol aracılığıyla teslim aldığı Olur, tarifeli uçakla getirildiği İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyet işlemlerinin tamamlanan şüpheli Emre Olur, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından şüpheli Emre Olur, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
EMRE OLUR TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından şüpheli Emre Olur 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.