‘Vatan için her zaman göreve hazırım’

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsünün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yol kenarına döşedikleri uzaktan kumandalı bombanın infilak ettirilmesi sonucu serviste bulunan 13 polis şehit oldu. Saldırıda polis aracının arkasındaki askeri araçta bulunan Konyalı piyade er Yasin Asma da sol gözünden yaralanarak gazi oldu. Yasin Asma, GATA'da tedavi gördü, gözüne kadavradan dahil olmak üzere birçok kez nakil yapıldı ama iyileşemedi. Konya'da yaşayan 2 çocuk babası Gazi Yasin Asma, saldırının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen o anı unutamıyor. Asma, "Araç paramparça olmuştu. Bizim aracın camları patladı. Kırılan camlar sol gözüme saplandı. Birçok kez ameliyat ve tedavi oldum ama gözüm kurtarılamadı" dedi.Yasin Asma, "13 arkadaşımız gözümüzün önünde şehit olurken ben kendime gazi bile diyemiyorum. Vatan sağ olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Vatanımız için her zaman göreve hazırım" diye konuştu.