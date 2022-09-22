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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Başkan Erdoğan aracılık yaptı Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti

HİLAL KAPLAN HİLAL KAPLAN
ŞEBNEM BURSALI ŞEBNEM BURSALI
Başkan Erdoğan aracılık yaptı Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti
Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin yapıldığını açıkladı.



SAVAŞI BİTİRECEK ADIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.


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Başkan Erdoğan aracılık yaptı Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti
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