Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden ölen hükümlüye ilişkin hak ihlali iddiasına yalanlama

Genel müdürlük, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarındaki, "Cezaevinde hayatını kaybeden Bozan 12 mektup yazmış: Bana işkence edecekler" şeklindeki haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, incelemeler sonucu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Mehmet Bozan'ın ceza infaz kurumuna alındığı 9 Nisan 2019'daki ilk muayenesinde tüberküloz hastası olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bozan'ın, 8 Nisan 2019-8 Ağustos 2022'de rahatsızlığı dolayısıyla toplam 32 kez kurum revir biriminde, 10 kez ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkik ve muayenelerinin yapıldığı ancak tedaviyi kabul etmediği kaydedilen açıklamada, Bozan'ın 20 Mayıs 2022'de rahatsızlığı dolayısıyla Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, 9 Haziran'da da tedaviyi reddettiği için taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçenin Ceza İnfaz Kurumu görevlileri tarafından darp edildiğine, hakaret ve tehdit edildiğine, dilekçelerinin işleme konulmadığına, sağlık sorunlarının çözülmediğine ilişkin dilekçelerine istinaden yapılan adli soruşturmalar neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmektedir. Hükümlünün yaptığı başvuruların incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Öte yandan, adı geçenin 8 Ağustos 2022'de öğle saatlerinde acil durum butonuna basması üzerine odasına gidildiği, odada kalmakta olan hükümlünün rahatsızlandığının anlaşıldığı, derhal kurum doktoru tarafından müdahale edildiği, ivedilikle 112 Acil Servis'in çağrıldığı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hükümlünün hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Hükümlünün vefatına ilişkin adli ve idari soruşturma derhal başlatılmıştır."