Emine Erdoğan: Çözüm Türk Mutfağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türk mutfağının atıksız özelliğinin mutlaka üzerinde durulması ve yaygınlaştırılması gereken bir karakter olduğuna inanıyorum. Çünkü dünyanın geleceği için sürdürülebilir mutfakların hayati bir önemi var" dedi. Emine Erdoğan, günümüzde yanlış beslenmeden kaynaklı başta obezite gibi sağlık sorunlarına değinerek, "Türk mutfağının insana şifa sunan boyutu, bugün küresel sağlık sorunları için çözüm merkezi niteliğindedir" ifadesini kullandı.Emine Erdoğan, New York Türkevi'nin teras katında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Kun Hee başta olmak üzere, Letonya ve Ekvador gibi toplam 15 ülke liderinin eşlerinin katıldığı Türk mutfağının tanıtım programında first lady'lerle birlikte lokum sarıp akide şekeri keserek Türk lezzetlerinin hazırlanışını tecrübe etti."Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı" isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan,"Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir. Bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyet özünü yansıtan bir aynadır. Gastrodiplomasi ve gastro- turizm gibi kavramlar, ülkelerin, kültür ve tanıtım politikalarının ana unsuru haline geldi. Türk mutfağı, Anadolu'daki yüzlerce yıllık serüveninde, birçok farklı medeniyetle etkileşime girmiştir. Mutfağımızın kapıları, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşama deneyimine açılır. Soframızda yabancının yeri, her zaman 'Tanrı misafiri' olarak ayrılmıştır. Emsalsiz ikram kültürümüz, misafiri baş üstünde tuttuğumuzu anlatır" diye konuştu. Türkiye'nin, başlı başına bir gastronomi diyarı olarak dünyanın ilgisini çekmesinden büyük mutluluk duyduğuna işaret eden Emine Erdoğan, Anadolu'nun UNESCO tarafından koruma altına alınan birçok gastronomi unsurlarına sahip olduğuna dikkat çekti."Hibrit tohumlar, GDO, bol kimyasal içeren paketli gıdalar, insanları ömür boyu mücadele ettikleri hastalıklara mahkûm ediyor" diyen Emine Erdoğan, "Bizim mutfağımızda, hem bedene hem de ruha şifa veren asırlık reçeteler var. Anadolu'da birçok tarif, hekimlerle birlikte hazırlanmıştır. Mutfağımız asırlar boyunca, bu büyük tabiat eczanesinin şifrelerini çözmekle meşgul olmuş ve ortaya emsalsiz bir bilgelik çıkmıştır" açıklamasını yaptı. Emine Erdoğan, bu zenginliğin hak ettiği gibi duyurulması için tanınmış Türk gastronomi uzmanları ve şefleriyle birlikte, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını literatüre kazandırdıklarını belirtti.Davetlıleriçin hazırlanan Türk mutfağı kitabından geleneksel ve atıksız tariflerle yapılan Türk yemekleri ikram edildi. Emine Erdoğan ve misafir first lady'ler lokum sarıp akide şekeri kesti ve kemik suyundan yapılan kolajenli dondurmanın tadına baktılar. Şef Yunus Emre Akkor tarafından yapılışı tarif edilen tatlılar da konuklara ikram edildi.Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda, BM'nin de desteğiyle dünya ülkelerine çağrıda bulunduğu iyi niyet beyanına iki günde toplam 18 devletin first lady'si imza attı. Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron da söz konusu iyi niyet beyanına ilk imza atan first lady'ler arasında yer alırken, imza sonrası Emine Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.Kürsüye davet edilen BM Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Emine Erdoğan'ın destek ve tavsiyeleriyle hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabına sahip olduğunu söyleyerek, "Bence kesinlikle okunması gereken bir hazine" şeklinde konuştu. Türk mutfağının dünya çapında, çeşitliliği, inceliği ve besleyiciliği ile üne sahip olduğunu belirten Fleming, Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaladığı, "Sıfır Atık Projesi" için iyi niyet beyanına atıfta bulunarak, "İnisiyatifinizi sıfır atık için küresel bir taahhütte görmek harika. Ayrıca dünyanın sağlık ve refahının geleceği bu bireysel eylemlere bağlı" ifadelerine yer verdi.GIDA krizini örnek gösteren Erdoğan, "Türk mutfağının atıksız özelliğinin mutlaka üzerinde durulması ve yaygınlaştırılması gereken bir karakter olduğuna inanıyorum. Dünyanın geleceği için sürdürülebilir mutfakların hayati bir önemi var. Küresel gıda israfını önlemede Türk mutfağı başlı başına bir çözüm merkezi" dedi. Erdoğan, first lady'leri Türkiye'ye davet etti.